بعد تأهله لنهائي أبطال اوروبا: صلاح يحذر الفريق الملكي "لدينا حساب يجب تصفيته"

لاعب ليفربول سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا نهاية الشهر الحالي

حذر مهاجم ليفربول الانجليزي فريق ريال مدريد الإسباني الذي ضرب موعدا معه في نهائي دوري أبطال إوروبا نهاية الشهر الحالي وقال إن "ثمة تصفية حسابات بين الفريقين" في إشارة إلى إصابته في نهائي عام 2018 بين الفريقين حيث توج الفريق الملكي بالنهائي بعد فوزه بالنتيجة 3-1.

وقلب ريال مدريد أمس الاربعاء تخلفه بشكل دراماتيكي امام مانشستر سيتي صفر-1 حتى الدقيقة الاخيرة الى فوز 2-1 في الوقت الاصلي ثم 3-1 في الوقت الاضافي ليضرب موعدا مع ليفربول في مباراة ثأرية.وبعد المباراة مباشرة غرد مهاجم ليفربول محمد صلاح على تويتر بقوله "لدينا حساب يجب تصفيته".

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في النهائي بعد مرة اولى عام 1981 عندما فاز الفريق الانجليزي بهدف وحيد لألن كينيدي. وللمفارقة، كانت تلك المباراة النهائية الاخيرة التي يخسرها ريال مدريد في دوري الابطال (بصيغتها السابقة والحالية)، اذا بلغ النهائي بعدها سبع مرات اعوام 1998 و2000 و2002 ومن 2014 الى 2016 ثم 2018 وفاز بها جميعها.

وكان صلاح كشف بعد تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، انه يرغب بمواجهة ريال مدريد في النهائي لتعويض خسارة نسخة 2018 أمام الفريق الملكي عندما تعرّض لاصابة قوية في كتفه وقال لقناة "بي تي" البريطانية "لاننا خسرنا النهائي. أود مواجهتهم مجدداً وآمل في التغلب عليهم".

وكان صلاح (29 عاماً) قد تعرّض لاصابة في نهائي 2018 عندما اسقطه مدافع ريال سيرخيو راموس أرضاً، ما حرمه اكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.وتقام المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في 28 الحالي.