فريق منظمة محامي الجزائر يُقاطع كأس العالم للمحامين بالمغرب بسبب مشاركة فريق إسرائيلي

قرار الانسحاب جاء بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في كأس العالم للمحامين بالمغرب"

أعلن فريق منظمة محامي الجزائر، انسحابه رسميا، اليوم الجمعة، من منافسة كأس العالم للمحامين (Mundiavocat) المزمع تنظيمها في مدينة مراكش بالمغرب من 7 إلى 15 مايو/أيار الجاري بسبب مشاركة فريق إسرائيلي.

وقالت منظمة محامي الجزائر، في بيان، أن "قرار الانسحاب جاء بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في كأس العالم للمحامين التي ستقام في المغرب" بحسب ما أورده موقع"النهار أونلاين" الجزائري.

وأشارت المنظمة إلى أن "هذا يشكل خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة و شعبا الرافظة لأي شكل من أشكال التطبيع و تضامنا مع الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة"، معلنة الامتناع عن الدخول إلى الأراضي المغربية.

وكانت هيئة المحامين بالمغرب قد أعلنت في شهر ابريل/نيسان المنصرم مقاطعة كأس العالم لكرة القدم للمحامين (Mundiavocat) المزمع تنظيمه في مراكش من 7 إلى 15 مايو/أيار الوشيك من طرف شركة “مونديا أفوكا” بسبب مشاركة فرق إسرائيلية، وقالت "يُطلب منكم عدم القدوم إلى المغرب في 7 مايو للمنافسة، نأسف حقًا للقرار الذي أحزننا، في ضوء العلاقة التي أنشأناها منذ فترة طويلةمع محامون إسرائيليون"