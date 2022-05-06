تقرير: الجامعة المغربية لكرة القدم عرضت خدمات "الأسود" على البرتغالي فيلاش بواش تحسبا لإقالة حاليلوزيتش

الجامعة وضعت كل السيناريوهات المحتملة، في مقدمتها الانفصال عن الإطار الفني البوسني، ثم الإعلان عن خليفته،

ذكرت صحيفة sport.fr الفرنسية، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تواصلوا مع الإطار الفني البرتغالي أندري فيلاس بواش، الذي أضحى من بين المرشحين البارزين لخلافة الناخب وحيد حاليلوزيتش.

وفي انتظار الحسم في مستقبل حاليلوزيتش مع المنتخب المغربي، خلال الاجتماع المقبل مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة، فإن الأخيرة وضعت كل السيناريوهات المحتملة، في مقدمتها الانفصال عن الإطار الفني البوسني، ثم الإعلان عن خليفته، بشكل يضمن الاستقرار داخل منظومة المنتخب الوطني، الأخير الذي تنتظره استحقاقات مهمة، لعل أقربها مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرض فيه جامعة الكرة على الناخب الوطني، بعض الشروط التي تقيد بقاءه على رأس العارضة الفنية، أبرزها عودة اللاعبين المستبعدين؛ حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي ونصير مزراوي، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وهو الأمر الذي يتعارض مع فلسلفة حاليلوزيتش وقناعاته الشخصية.

وأشارت الجامعة في بيانها إلى أنه لم يتم عقد أي اجتماع بين الرئيس فوزي لقجع ووحيد خاليلوزيتش الإثنين المنصرم، مضيفة بأن “الأخير مازال في عطلة خاصة خارج المغرب وسيلتحق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقا.”