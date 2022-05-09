الدوي الإسباني: أتلتيكو مدريد يهزم ريال مدريد ويعزز من فرصه لضمان المركز الرابع

احتسب الحكم الركلة بعد خطأ ارتكبه فاييخو مُدافع ريال مدريد على ماتيوس كونيا لاعب أتلتيكو مدريد داخل الجزاء

حقق فريق أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، فوزا ثمينا على جاره اللدود ريال مدريد 1-0، في قمة مباريات المرحلة 35 من الدوري الإسباني، ليعزز بذلك آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب.

وبعد فوزه الثاني في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 64 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط أمام ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، قبل خوض الفريقين مبارياتهما الثلاث الأخيرة بالبطولة هذا الموسم، فيما توقف رصيد الريال، الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم رسميا في المرحلة الماضية، عند 81 نقطة في الصدارة، حسب موقع العربية.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد قد بدأ عن طريق كاراسكو للروخوبلانكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، واحتسب الحكم الركلة بعد خطأ ارتكبه فاييخو مُدافع ريال مدريد على ماتيوس كونيا لاعب أتلتيكو مدريد داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب أتلتيكو مدريد المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد إلتشي يوم الأربعاء المُقبل، فيما سيلعب ريال مدريد على أرض ملعبه سانتياجو برنابيو مع ليفانتي يوم الخميس المُقبل.