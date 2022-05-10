انفراد لـ i24NEWS الجامعة المغربية لكرة القدم تتجه للتعاقد مع المدرب البرتغالي فيلاش بواش لخلافة خليلوزيتش

اللعقد يتضمن ضرورة الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا 2023، وتحقيق لقب 2025، براتب شهري يفوق 200 مليون سنتيم

تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للتعاقد مع المدرب البرتغالي، أندريه فيلاش بواش، بموجب عقد يمتد إلى صيف 2026 مع إمكانية تمديده إلى 2030 لخلافة البوسني، وحيد خليلوزيتش، الذي بات في طريقه لمغادرة المنتخب الوطني.

وحسب ما أوردته مصادر خاصة لـ i24NEWS فإن الجامعة ستستغني خلال الساعات القادمة، عن خليلوزيتش مقابل التعاقد مع فيلاش بواش. وأشارت إلى أن العقد يتضمن ضرورة الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا 2023، وتحقيق لقب نسخة 2025، على أن يتم تمكينه من راتب شهري يفوق 200 مليون سنتيم.

ولم تصدر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أي بلاغ يفيد رحيل خليلوزيتش وتعيين خلفه، إذ تبقى الأنباء وليدة اجتهادات مصادر مقربة وأخرى مطلعة.