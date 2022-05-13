تعارض جنوب إفريقيا هذا الاتفاق الذي يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف لأن المغرب سيسافر أقل ويحظي باللعب في بلاده

راسل الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم الكاف، احتجاجا على عرض المغرب استضافة مباريات ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2023، لكون ليبيريا لا تملك ملعباً بالمعايير الدولية لاستضافة مباريات المجموعة الحادية عشرة التي تضم المغرب وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

وقال الاتحاد الجنوب الإفريقي في مراسلته "تم إبلاغنا أنّ ليبيريا تعتزم خوض مبارياتها البيتية في التصفيات في المغرب، وهما يتواجدان في المجموعة نفسها"، وتابع "تعارض جنوب إفريقيا هذا الاتفاق الذي يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف لأنّ المغرب سيسافر أقل ويستمتع بميزة اللعب على أرضه أكثر من أي منتخب آخر في المجموعة".

ومن جهته أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أنه أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا "في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين اتحاد الكرة و النادي الأهلي، قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم -كاف - يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الجارية 2021 -2022".

ورد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان وقال "يقدّر كاف ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء".

وأضاف أنه ومع ذلك، "كان كاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في يوليوز 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون نهائيا ذهابا واحدا بدلا من النهائي المعتاد بنظام الذهاب والإياب".

وعاد الكاف ليوضح بأن المغرب والسنغال كانا "هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعد أن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. مصر لم تقدم محاولة".

وينتظر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 أواخر ماي الحالي حيث ستقام جولتان في الفترة بين 30 منه و14 يونيو/حزيران الوشيك.