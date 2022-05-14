الاتحاد الآسيوي يؤكد أن الصين قدمت اعتذار لعدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب فيروس كورونا

أعرب الاتحاد القاري عن "تقديره للصين" وصف القرار بـ"الصعب ولكن الضروري من أجل المصالح المشتركة"

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت،أن الصين قدمت اعتذار لعدم استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث تكافح البلاد أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ بدء فترة تفشيه.

وقال الاتحاد القاري، في بيان: "بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، أعلم الأخير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023"، مضيفا أنه أنه "سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة بالاستضافة".

وأخذ الاتحاد الآسيوي "بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة"، موضحا أنه "عمل عن قرب مع الاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، خلال فترة الاستعداد، وتم قطع خطوات مهمة، بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف العام الماضي عن استكمال أعمال البناء في ستاد شنغهاي باندونغ الجديد"، حسب موقع الحرة.

ومن جانبه، أعرب الاتحاد القاري عن "تقديره للصين" وصف القرار بـ"الصعب ولكن الضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023".

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 16 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تمُّوز 2023 في 10 مدن صينية، بمشاركة 24 منتخبا، وذلك بعد اختيار الصين من أجل الاستضافة، في 5 يونيو/حزيران 2019، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس.

وتواجه الصين مؤخرا موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدن وحجز الملايين من السكان في منازلهم.