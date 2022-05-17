تقرير : ليونيل ميسي يخطط للعب ولشراء فريق أميركي شهير

أكدت صحيفة ماركا، الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني البالغ 34 عاما يخطط لشراء 35 في المئة من أسهم نادي إنتر ميامي

أعلنت قناة "دايركت تي في سبورتس"، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يخطط للعب في دوري كرة القدم للمحترفين في الولايات المتحدة الأميركية (أم أل أس)، بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي العام المقبل.

ومن جهتها، أكدت صحيفة ماركا، الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني البالغ 34 عاما يخطط لشراء 35 في المئة من أسهم نادي إنتر ميامي، الأميركي، الذي يمتلكه النجم الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، ثم سيلعب لصالحه.

وكان المدير التنفيذي لنادي إنتر ميامي، خورخي ماس، قد أكد لصحيفة ميامي هيرالد في فبراير/شباط الماضي: "لا يزال ليو ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم ، ومهاراته لم تتضاءل"، مضيفا "في الوقت الذي يترك فيه باريس سان جرمان، نود أن يكون ميسي لاعبًا في إنتر ميامي وأن يكون جزءا من مجتمعنا"، مشيرا إلى أن بيكهام لديه علاقة جيدة مع النجم الذي حصل على الكرة الذهبية سبع مرات، وأنه تحدث معه بالفعل، حسب موقع الحرة.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان قد انتقل إلى سان جرمان، العام الماضي في عقد لمدة عامين بعد انفصاله عن برشلونة الإسباني، وأكد ميسي سابقا في مقابلة أنه سيكون على استعداد للانتقال إلى الولايات المتحدة في المستقبل.