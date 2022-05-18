نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي يحشد 30 طائرة لنقل جماهيره إلى الدار البيضاء

يهدف الأهلي إلى توفير 30 طائرة للمشجعين من أجل مساندته في المباراة النهائية ضد الوداد البيضاوي المغربي

كشفت مصادر إعلامية أن نادي الأهلي يستهدف إرسال 30 طائرة لجماهير الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في مدينة الدار البيضاء بملعب محمد الخامس مساء يوم الإثنين 30 مايو/ايار الجاري على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي (20:00 غرينيتش+1).

ويهدف الأهلي هو توفير 30 طائرة للمشجعين من أجل مساندة الفريق في المباراة النهائية، من أجل تسهيل السفر لمشجعيه لمساندة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحسب ما أكده موقع “فيل غول”.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد شكل لجنة من أجل تسهيل إجراءات سفر جماهير الأهلي إلى المغرب.

وأعلن الأهلي نيته تكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي ومتابعة استخراج التأشيرة بعد تلقي تأكيدات كاف والتواصل مع الجهات المعنية.

وطالب الأهلي في خطاب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تخصيص نسبة 50 بالمئة من سعة الجماهير للنادي الأهلي وأن النادي سيتحمل سداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات.وشدد الأهلي في طلبه أن تقتصر المدرجات المخصصة للأهلي على جماهيره فقط.

هذا وسبق أن حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، في بلاغ له أمس الثلاثاء، كل الشائعات المثارة خلال الأيام الماضية حول ما يعتبره الإعلام في مصر “أزمة ملعب نهائي الوداد والأهلي”، وأعلن الكاف رسميا أن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، سيجرى على أرضية ملعب محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء.

وتم تحديد توقيت انطلاق المباراة النهائية بين الوداد الرياضي والأهلي المصري، يوم الإثنين 30 ماي الجاري، على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي (20:00 غرينيتش+1).