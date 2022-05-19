المغربي ياسين بونو يُتوج بجائزة "زامورا" كأفضل حارس في الدوري الإسباني

أصبح ياسين بونو أول حارس عربي ومغربي يحقق الجائزة في تاريخ كرة القدم، وثاني حارس إفريقي يحقق "زامورا"

توج الدولي المغربي ياسين بونو بشكل رسمي بجائزة "زامورا" لأحسن حارس في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ليصبح ياسين بونو أول حارس عربي ومغربي يحقق الجائزة في تاريخ كرة القدم، وثاني حارس إفريقي يحقق "زامورا" في تاريخ المستديرة.

وحقق بونون هذا الإنجاز بحضور حراس كبار مثل كورتوا حارس الريال، أوبلاك حارس أثليتكو مدريد، شتيغن حارس برشلونة.

يُذكر أن جائزة "زامورا" تمنح في نهاية كل موسم للحارس الذي تلقت شباكه أهدافا أقل في الدوري الإسباني، شريطة أن يكون شارك في 28 مباراة على الأقل لمدة لا تقل عن 60 دقيقة في كل مباراة، وهي جائزة تنظمها وتقدمها صحيفة ماركا الإسبانية منذ عام 1958.