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المغربي ياسين بونو يُتوج بجائزة "زامورا" كأفضل حارس في الدوري الإسباني

i24NEWS

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حارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو "بونو" (وسط) يثقب الكرة بشكل واضح خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.
Glyn KIRK / AFPحارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو "بونو" (وسط) يثقب الكرة بشكل واضح خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.

أصبح ياسين بونو أول حارس عربي ومغربي يحقق الجائزة في تاريخ كرة القدم، وثاني حارس إفريقي يحقق "زامورا"

توج الدولي المغربي ياسين بونو بشكل رسمي بجائزة "زامورا" لأحسن حارس في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2022  ليصبح ياسين بونو أول حارس عربي ومغربي يحقق الجائزة في تاريخ كرة القدم، وثاني حارس إفريقي يحقق "زامورا" في تاريخ المستديرة.

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وحقق بونون هذا الإنجاز  بحضور حراس كبار مثل كورتوا حارس الريال، أوبلاك حارس أثليتكو مدريد، شتيغن حارس برشلونة.

يُذكر أن جائزة "زامورا" تمنح في نهاية كل موسم للحارس الذي تلقت شباكه أهدافا أقل في الدوري الإسباني، شريطة أن يكون شارك في 28 مباراة على الأقل لمدة لا تقل عن 60 دقيقة في كل مباراة، وهي جائزة تنظمها وتقدمها صحيفة ماركا الإسبانية منذ عام 1958.

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