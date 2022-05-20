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مبابي خارج حسابات ريال مدريد في انطلاقة الموسم الجديد

i24news

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مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي
Frank Vive (AFP)مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي

إيقاف مبابي مباراة واحدة لتراكم البطاقات، بعد حصوله على إنذار في المباراة الأخيرة ضد مونبيلييه

سيغيب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن أولى مباريات ريال مدريد في الموسم المقبل، في حال انتقاله لصفوف النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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فقد أعلنت لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية المحترفة، إيقاف مبابي مباراة واحدة لتراكم البطاقات، بعد حصوله على إنذار في المباراة الأخيرة ضد مونبيلييه، وهو الثالث للاعب خلال 10 مباريات.

 وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو"، اليوم الخميس، أن العقوبة لن تمنع مبابي من خوض مباراة ميتز، السبت المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري، والتي ربما تكون الأخيرة للاعب بالقميص الباريسي.

أما إذا انتقل إلى ريال مدريد، فسيبتعد عن مباراة الفريق الملكي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم (2022-2023).

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