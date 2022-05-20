الدولي المغربي طارق تيسودالي يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري البلجيكي

سجل تسودالي 27 هدفا وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات في 51 مباراة لفريقه هذا الموسم.

فاز اللاعب الدولي المغربي، طارق تيسودالي( 27 عاما) المحترف في صفوف فريق جينت البلجيكي، بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري البلجيكي الممتاز للموسم الرياضي 2021/2022 وسجل تسودالي 27 هدفا وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات في 51 مباراة لفريقه هذا الموسم.

ويعد تسودالي ثاني لاعب مغربي يتوج بهذه الجائزة، بعد الدولي المغربي السابق مبارك بوصوفة الذي فاز بها سنوات 2006 و2009 و2010.

وأحرز اللاعب الدولي المغربي، إلى جانب فريقه كأس بلجيكا هذا الموسم بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق أندرلخت.