المغرب: نهضة بركان يتوج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه

توّج فريق "نهضة بركان" المغربي أمس الجمعة، بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره "أورلاندو بيراتس" الجنوب إفريقي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفٍ لمثله، في نهائي أقيم على ملعب "جودسويل أكبايبو" في نيجيريا، ليبقي لقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مغربياً للموسم الثالث توالياً وخَلَفَ مواطنه الرجاء البيضاوي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم اعتقد الفريق المغربي أنه حسم المباراة حين تقدم في الدقيقة 97 من ركلة جزاء سجلها يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بايرتس استفاد من خطأ دفاعي لإدراك التعادل في الدقيقة 117 عبر ثيمبينكوسي لورش، الذي كان صاحب الركلة الترجيحية الضائعة الوحيدة لفريقه بعدما صدها الحارس حمزة الحمياني.

واستطاع فريق نهضة بركان المغربي حسم اللقب لصالحه بعد اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لزملاء حمزة الحمياني بتسجيلهم 5 ركلات مقابل 4 لفريق أورلاندو.