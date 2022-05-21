المغرب: نهضة بركان يتوج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه

يعد هذا اللقب هو الثاني لفريق نهضة بركان في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية خلف دوري الأبطال

توّج فريق "نهضة بركان" المغربي أمس الجمعة، بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره "أورلاندو بيراتس" الجنوب إفريقي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفٍ لمثله، في نهائي أقيم على ملعب "جودسويل أكبايبو" في نيجيريا، ليبقي لقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مغربياً للموسم الثالث توالياً وخَلَفَ مواطنه الرجاء البيضاوي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم اعتقد الفريق المغربي أنه حسم المباراة حين تقدم في الدقيقة 97 من ركلة جزاء سجلها يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بايرتس استفاد من خطأ دفاعي لإدراك التعادل في الدقيقة 117 عبر ثيمبينكوسي لورش، الذي كان صاحب الركلة الترجيحية الضائعة الوحيدة لفريقه بعدما صدها الحارس حمزة الحمياني.

واستطاع فريق نهضة بركان المغربي حسم اللقب لصالحه بعد اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لزملاء حمزة الحمياني بتسجيلهم 5 ركلات مقابل 4 لفريق أورلاندو.

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ويعد هذا اللقب هو الثاني لفريق نهضة بركان في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية خلف دوري الأبطال، بعد تدوين اسمه قبل عامين على حساب بيراميدز المصري، ليخلف ذلك الرجاء البيضاوي الذي حصد البطولة في الموسم الماضي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

يذكر أن الفريق بلغ نهائي 2019 في أولى مشاركاته القارية قبل أن يخسر أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح، في المقابل، كان أورلاندو بايرتس يتطلع لأول لقب في المسابقة، لكنه سقط عند الحاجز النهائي للمرة الثانية بعد عام 2015 حين خسر أمام النجم الساحلي التونسي.