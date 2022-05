دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي لموسم 2022

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية تتويج البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.

ونشرت صفحة رابطة المحترفين الإنجليزي، على موقعها الرسمي عبر تويتر، معلنة فوز دى بروين بعد منافسه مع محمد صلاح وألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 22 هدفاً، كما أنه هداف الريدز فى دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.