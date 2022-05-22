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مانشستر سيتي يتوّج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021\2022

i24news

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يحتفل لاعبو مانشستر سيتي باللقب في ختام مباراة كرة القدم النهائية لكأس الرابطة الإنجليزي بعد فوزه على وتوتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي بلندن ، الأحد 25 أبريل 2021. فاز مانشستر سيتي 1-0.
(AP Photo/Alastair Grant)يحتفل لاعبو مانشستر سيتي باللقب في ختام مباراة كرة القدم النهائية لكأس الرابطة الإنجليزي بعد فوزه على وتوتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي بلندن ، الأحد 25 أبريل 2021. فاز مانشستر سيتي 1-0.

بعد ريمونتادا عظيمة، مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بفوز صعب على فيلا

قلب فريق مانشستر سيتي، تأخره إلى فوز أمام أستون فيلا بنتيجة 3-2، في اللقاء المقام على ملعب الاتحاد بالجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوج بلقب البريميرليج في الموسم الحالي.

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وافتتح ماني كاش الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، فيما ضاعف فليبي كوتينيو النتيجة في الدقيقة 69، وفي الدقيقة إلكاي جوندوجان الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 76 و وعادل رودريجو هيرنانديز النتيجة في الدقيقة 78 وسجل جندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 81 ليتوج باللقب الثامن في تاريخه.

وأصبح رصيد سيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

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