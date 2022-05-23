الدوري الإيطالي: ميلان يتوج بطلا للمرة الـ19 في تاريخه

أنهى ميلان البطل الدوري الإيطالي في الصدارة برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر

توج ميلان رسميا بطلا لمسابقة الدوري الإيطالي عقب فوزه الكبير على مضيفه ساسولو 3-0 ضمن الجولة رقم 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي وبذلك حقق لقب الدوري للمرة الـ19 في تاريخه، معادلا الجار إنتر في الوصافة.

واستطاع ميلان حسم اللقاء مبكرا في الشوط الأول عبر ثلاثية سجلت بواسطة الفرنسي أوليفييه جيرو (هدفين) والإيفواري فرانك كيسي في الدقائق 17، 32 و36.

وأنهى ميلان البطل، المسابقة في الصدارة برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر، الذي حقق فوزا معنويا على ضيفه سامبدوريا في الجولة الأخيرة بثلاثية دون رد.

وجاء تتويج ميلان باللقب الدوري الإيطالي بعد غياب طويل، وتحديدا لأول مرة منذ عام 2011، منتزعا اللقب من الجار إنتر الذي فاز به الموسم المنصرم.