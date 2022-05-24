تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2023: استبعاد زيمبابوي رسميا من مجموعة المغرب

برر “كاف” استبعاد زيمبابوي من التصفيات بـ”عدم استيفاء المعايير المطلوبة من قبل كونغرس فيفا كشرط مسبق

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الإثنين، عن استبعاد منتخب زيمبابوي، من تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2023 لتكون المجموعة مكونة من 3 منتخبات فقط وهي المغرب وليبيريا وجنوب أفريقيا، فيما قرر “كاف” الإبقاء على الجدول الزمني المحدد سلفا للتصفيات.

وبرر “كاف” استبعاد زيمبابوي من التصفيات بـ”عدم استيفاء المعايير المطلوبة من قبل كونغرس فيفا كشرط مسبق لرفع الإيقاف عنها إلى جانب الإتحاد الكيني بسبب التدخل السياسي.

وستجرى الجولة الأولى والثانية من 30 مايو/أيار الجاري إلى 14 يونيو/حزيران الوشيك، بينما تقام الجولتان الثالثة والرابعة من 19 إلى 27 ديسمبر/أيلول المقبل، على أن تستكمل التصفيات بإجراء الجولة الخامسة والسادسة من 20 إلى 28 مارس/أذار من عام 2023.

ووفقا للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، يتأهل عن كل مجموعة بطلها ووصيفها إلى النهائيات، على أن يتأهل من مجموعة كوت ديفوار فريق واحد إلى النهائيات، على اعتبار أن نتائج الأخيرة لن تحتسب باعتبارها البلد المستضيف للمسابقة.