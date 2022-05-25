إيطاليا وفرنسا وإسبانيا تنسحب من دورة الألعاب المتوسطية بالجزائر بسبب سوء التنظيم والأخيرة تدين هذه القرارات

جاء قرار قرار منتخبات البلدان الثلاث، لأسباب تتعلق بسوء التنظيم المتمثل في ”غياب برنامج واضح وتنظيم لوجيستيكي"

أعلنت منتخبات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا للفروسية، تعليق المشاركة في الدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط المرتقب تنظيمها في ولاية وهران الجزائرية، خلال الفترة الممتدة 25 يونيو/حزيران إلى 6 يوليوز/تمّوز، فيما أكدت اللجنة المنظمة لألعاب بوهران، أمس الثلاثاء، أنها تدين بشدة القرارات التي قدمها هذه المنتخبات.

وجاء قرار قرار منتخبات البلدان الثلاث، لأسباب تتعلق بسوء التنظيم المتمثل في ”غياب برنامج واضح وتنظيم لوجيستيكي وصحي يضمن سلامة الخيول والوفود المشاركة في هذه التظاهرة من الدولة المنظمة”.

وفي نفس السياق، أكدت الفيدرالية الفرنسية للفروسية عبر بوابتها الالكترونية، أنه بعد التشاور مع اللجنة الأولمبية الوطنية والرياضية الفرنسية والطاقم الفيدرالي للقفز على الحواجز، قررت "التخلي عن مشاركة المنتخب الفرنسي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران"، مشيرة إلى أنه على الرغم من الخطوات العديدة التي تم اتخاذها على المستويين الرياضي والإداري، كما هو الحال بالنسبة لفرق أوروبية الأخرى من قبيل إسبانيا أو إيطاليا.. إلا أن الجزائر فشلت في توفير "الضمانات" اللازمة، حسب موقع 24 ساعة.

ومن جهتها، قالت اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، إنها "تدين بشدة التبريرات الكاذبة والمغرضة التي قدمها محرروها."، مؤكدة " قرار المشاركة من عدمها في حدث رياضي ما، ترجع حرية اختياره إلى الاتحادات و / أو اللجان الوطنية الأولمبية".

وأضافت اللجنة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن " اللجنة المنظمة لألعاب وهران لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، ملتزمة، وبدعم من الجهات الحكومية، بتولي نقل الخيول والمرافقين على نفقة الدولة الجزائرية بواسطة عبارة سيارات الجناح الوطني من الموانئ الأوروبية الأقرب إلى مدينة وهران".

ويظلّ غياب المنتخبات الثلاث ضربة قاسية للألعاب، لأن الأمر يتعلق بالدول الأكثر تتويجا بميداليات الألعاب منذ دورتها الأولى في الاسكندرية المصرية سنة 1951، إذ يملك الإيطاليون ما مجموعه 1967 ميدالية ملونة، ويتوفر الفرنسيون على 1550 ميدالية، في حين حصد الإسبان 1126 ميدالية، بفارق كبير عن تركيا صاحبة الرتبة الرابعة بـ637 ميدالية، علما أن دولا أخرى لا زالت لم تؤكد مشاركتها إلى الآن، منها المغرب و تونس الجارة الأخرى للجزائر.