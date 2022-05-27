الاتحاد الجزائري يُعلن غياب محرز عن مواجهتي أوغندا وتنزانيا

غياب محرز عن مواجهتي أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، عبر بيان رسمي غياب القائد رياض محرز عن المعسكر الخاص بشهر يونيو/ حزيران، الذي ستتخلله مباراتان ضد أوغندا وتنزانيا برسم أول جولتين من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ووفقاً لبيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن غياب رياض محرز جاء بعد تقرير طبي من ناديه مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي أكد أن اللاعب ليست بإمكانه المشاركة في المواجهتين، اللتين ستلعبان يومي 4 و8 يونيو/حزيران في الجزائر ودار السلام توالياً.

ومن المنتظر أن يكشف المدرب جمال بلماضي عن تفاصيل إضافية تخص غياب رياض محرز عن المباراتين القادمتين، وهذا خلال مؤتمر صحافي سيعقده في الأيام القليلة المقبلة، أي بعد الإعلان عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذا المعسكر.