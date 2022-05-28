ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه

أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الوحيد في الدقيقة 59، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14، بعد فوزه الصعب على ليفربول 1-0، ضمن منافسات نهائي المسابقة، على إستاد فرنسا الوطني. أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الوحيد في الدقيقة 59، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلقت المباراة بعد تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية، وقالت الشرطة الفرنسية:"حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد، لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول". وفي النهاية انطلقت المباراة الساعة 23:36 دقيقة بتوقيت الإمارات.

وقاد النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول حيث عاد إلى التشكيلة الأساسية بعد التعافي من إصابة عضلية، كما شهدت تشكيلة ليفربول ظهور فابينيو وتياجو ألكانتارا بعد تعافيهما من الإصابة في الأيام الماضية.