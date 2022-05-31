الوداد البيضاوي ينتزع من الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا

فاز الوداد البيضاوي المغربي على الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بنتيجة 2-صفر

انتهت المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي أقيمت، أمس الإثنين، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء بين الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري بفوز الأول بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بنتيجة 2-صفر.

ويفيد موقع سي إن إن بالعربية أن الأهلي سعى لأن يصبح أول فريق يحرز اللقب 3 مرات متتالية ويعزز رقمه القياسي إلى 11 لقباً، أما الوداد فتوج باللقب في عام 1992 وكذلك عام 2017 وخسر النهائي في 2011 و2019، وبلغ نصف النهائي في 2016، 2020 و2021.

وقبل المباراة اشتكى الأهلي المصري من تسلم 2500 تذكرة فقط من إجمالي 10 آلاف تذكرة خصصها له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، وكذلك كان الفريق المصري اعترض على إقامة المباراة في ملعب "محمد الخامس" ورفضت محكمة التحكيم قبول مطلبه اللعب في ملعب محايد.

وأرجعت بعض الشخصيات الرياضية المصرية الخسارة لأسباب عدّة، إذ غرد المحلل المصري خالد بيومي على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "‏أفريقيا تحتاج الي ثورة في الكرة"، في إشارة منه إلى قرار الكاف (الاتحاد الأفريقي) في اختيار استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب ملعباً للنهائي.

وتابع بيومي تغريداته: "‏بعيدا عن كل الاحداث التي كانت قبل النهائي من شهر تقريبا، موسيماني يتحمل كل شئ في الملعب من تشكيل لتكتيك الي تغيرات مبروك للوداد ومديره الفني وليد الراجرجي الواقعي وتحضيره للمباراة" حسب قوله.

وأشار نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال إلى خسارة الأهلي في النهائي، بقوله: "مجلس الخطيب وموسيماني يتحملان الخسارة أمام الوداد، وهزيمة الأهلي مستحقة أمام الفريق المغربي"، حسب تعبيره.