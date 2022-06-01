الشقيقان محمود وعبد الله جابر يتألقان كل في منتخبه: الإسرائيلي والفلسطيني

تابع أوري ليفي، أن "الشقيقين نشآ في عائلة مسلمة في بلدة الطيبة العربية في إسرائيل ويلعبان في فريقين متنافسين

.يستعد محمود جابر، الشقيق الأصغر لكابتن المنتخب الفلسطيني السابق عبد الله جابر، لخوض أول مباراة له مع إسرائيل.

وقال الصحفي المختص في مجال كرة القدم، أوري ليفي، في تصريح ل i24news، إن "عبد الله جابر الأخ الأكبر كان رمزًا وبطلًا للعديد من الفلسطينيين كقائد للمنتخب الوطني لسنوات عديدة"، مضيفا " أن "الأخ الأصغر محمود جابر حصل على أول اتصال له من المنتخب الإسرائيلي للعب مع أيسلندا هذا الأربعاء ".

وتابع أوري ليفي، أن "الشقيقين نشآ في عائلة مسلمة في بلدة الطيبة العربية في إسرائيل"، مشيرا إلى أن " مشجعي كرة القدم يعرفون أمثلة أخرى لأخوة يلعبون في فرق متنافسة، مثل كيفن برينس بواتينج وجيروم بواتينج الذي لعب مع غانا وألمانيا على التوالي في كأس العالم 2014".

ومحمود جابر، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، هو لاعب مكابي حيفا لكرة القدم، ينهي موسمه الرائع مع أول ظهور للمنتخب الإسرائيلي الذي من المقرر أن يلعب ضد أيسلندا في 2 يونيو/حزيران. أما شقيقه عبد الله البالغ من العمر 29 عامًا فكان أصغر لاعب فلسطيني يخوض 35 مباراة دولية. وفي عام 2020 عاد إلى الدوري الإسرائيلي الممتاز.