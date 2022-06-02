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البايرن: رحيل ليفاندوفسكي يعكس المستقبل الغامض للنادي الألماني

i24news

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الفيفا: اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي- افضل لاعب كرة قدم في العالم للعام 2020
Alexander Hassenstein/Pool via APالفيفا: اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي- افضل لاعب كرة قدم في العالم للعام 2020

قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت، ولم أعد أرى أي إمكانية للعب مع هذا النادي مرة أخرى".

يقترب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل عن ناديه الألماني بايرن ميونيخ. وأوضح اللاعب، الذي سجل 344 هدفا في 374 مباراة رسمية مع النادي الألماني، أنه يريد الرحيل خلال الصيف الجاري.

وقال ليفاندوفسكي خلال مؤتمر صحفي مع منتخب بولندا: "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت، ولم أعد أرى أي إمكانية للعب مع هذا النادي مرة أخرى". يحسب موقع "بي بي سي".

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تأتي هذه التصريحات القاسية من واحد من الركائز الأساسية لبايرن ميونيخ خلال السنوات العشر الماضية. لقد اختار ليفاندوفسكي، الذي يعمل مع وكيل الأعمال بيني زهافي، المواجهة على الحوار مع ناديه لإجباره على التخلي عن خدماته.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أكدت إدارة بايرن ميونيخ مرارا وتكرارا أن ليفاندوفسكي ليس للبيع، مشيرة إلى عقده الذي يستمر حتى عام 2023.

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