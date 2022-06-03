ريال مدريد يتعاقدمع المدافع الألماني روديغر

ريال مدريد يعلن عن تعاقده مع المدافع الألماني روديغر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، الخميس، عن تعاقده مع المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر حتى العام 2026 بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع تشلسي الإنجليزي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الملكي أن "توصل ريال مدريد الى اتفاق للتوقيع مع أنتونيو روديغر الذي سينضم الى النادي بعقد لمدة أربع سنوات"، وسيتم تقديمه "الاثنين 20 يونيو"، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأكد روديغر الذي أمضى الموسم الماضي في صفوف تشلسي في حسابه على تويتر موافقته على الانضمام للنادي الملكي قائلا "أنا متحمس للغاية لكل التحديات التي تنتظرني وأتوق لبدء مسيرتي مع هذا النادي العملاق".