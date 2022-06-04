هنغاريا تهزم إنجلترا للمرة الأولى منذ 60 عاما

منتخب إنجلترا يتعثر ببودابست في مستهل مشواره الأوروبي

استهل منتخب إنجلترا مشواره في دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه المجري صفر- 1 يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول.

وسجل دومينيك سزوبوسزلاي لاعب وسط لايبزغ الألماني هدف الفوز لمنتخب المجر من ضربة جزاء في الدقيقة 66. وتعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لهتافات استهجان من قبل الجماهير المجرية لدى الانحناء على ركبة واحدة كإشارة على مناهضة العنصرية، قبل مباراة الفريقين في بودابست.

ورغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحق جماهير المنتخب المجري، نتيجة لسلوكها في يورو 2020 ، فقد شهدت المواجهة أمام إنجلترا على استاد بوشكاش أرينا حضور حوالي 30 آلف مشجع أغلبهم من الأطفال.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها منتخب إنجلترا ملعب بوشكاش أرينا، منذ تعرض بعض اللاعبين لإساءات عنصرية خلال الفوز على المجر 4 - صفر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر الماضي.