إسرائيل: المواطن العربي أمير أسعد يتوج بطل العالم في الكيك بوكسينغ

قال أسعد: أنا أدعو وزير الرياضة إلى الاستثمار والدعم، فنحن بحاجة إلى المزيد من قصص النجاحات هذه في كل مكان

فاز الملاكم العربي ابن قرية جت المثلث في إسرائيل، أمير أسعد (21 عاما)، ببطولة العالم للكيك بوكسينغ التي أقيمت في المجر أمس (الأحد). وهذا هو اللقب الثالث الذي يحققه الرياضي الشاب خلال العام الماضي، بعد فوزه بميدالية ذهبية في مسابقات أقيمت في إيطاليا والمجر. وفاز ستة مقاتلين آخرون شاركوا في الفريق الإسرائيلي بميداليات ذهبية في المسابقة.

وقال المتوج حديثًا ببطولة العالم في رياضة الكيكبوكسنغ في حديث لموقع N12 "أنا أحقق كل يوم حلمًا جديدًا. أريد أن أدرب الأولاد وأنقل النجاح إليهم، وأعزز لديهم الإيمان بالذات وتحقيق الأهداف. لا حدود للنجاح". وأضاف أسعد أنه تعلق منذ نعومة أظفاره بهذا المجال الرياضي وسط دعم عائلته ولا سيما والده المدرب العالمي بهذا المضمار، ما ساهم بوصول شقيقه أيضًا إلى البطولة، في فئته".

وشارك في مطلع شباط/فبراير الجاري فريق المدرب العالمي محمد أسعد نادي ASAD-TEAM في بطولة كأس اوروبا للكيك بوكسينغ ضمن منتخب إسرائيل الذي ينتمي اليه النادي، بحسب ما أورته هئية البث الرسمية الإسرائيلية"كان".

ودعا أمير الدولة إلى الاستثمار بهذا المجال الرياضي في الوسط العربي "يجب الاستثمار في الرياضة داخل المجتمع العربي، سيعزز هذا الأمر من مكانة أفراده اقتصاديًا وسيجر النجاحات. أنا أدعو وزير الرياضة إلى الاستثمار والدعم، فنحن بحاجة إلى المزيد من قصص النجاحات هذه في كل مكان".