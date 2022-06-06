خاص i24NEWS : اللاعب العربي مؤنس دبور سيعتزل اللعب مع منتخب إسرائيل بسبب صافرات الاستهجان

وقالت المصادر ان اللاعب العربي ينوي الاعتزال من اللعب في المنتخب الاسرائيلي خلال الفترة القريبة

أفاد مقربون من لاعب منتخب إسرائيل ومهاجم نادي هوفنهايم الألماني مؤنس دبور أن الأخير حسم مصيره مع المنتخب الإسرائيلي ومن المقرر أن يعتزل اللعب نهائيا نهاية خلال الفترة القريبة لدوافع سياسية وقومية .

وكشف بعض المقربين من اللاعب العربي لمراسل i24news أدهم حبيب الله أن دبور قرر الإعتزال وبإنتظار اللحظة المناسبة للإعلان عن ذلك رسميا .

وجاء قرار دبور بعد صفارات الاستهجان التي اطلقها جمهور منتخب إسرائيل عقب نشر مؤنس آية قرآنية في شهر أيار/مايو الماضي خلال العملية العسكرية "حارس الأسوار" في قطاع غزة ، ما أثار ضجة في إسرائيل وسط مطالبات من قبل أوساط يمينية بعدم السماح لدبور باللعب مع المنتخب الإسرائيلي.

وقال بعض المقربين من اللاعب أن ضغوطا تمارس عليه وتطالبه بالاستمرار باللعب ، إذ يعتبر البعض أن قرار الاعتزال من شأنه إحداث ضجة وتحويل الحدث إلى سياسي وقومي وهو ما تخشاه أوساط إسرائيلية في هذه المرحلة .

اللاعب دبور ابن مدينة الناصرة من مواليد عام 1992، ويعتبر أغلى لاعب في إسرائيل والهداف الثالث في الدوري الأوروبي للفرق،ولعب في الدوري الإسباني ويلعب في الدوري الألماني.

وتعتبر حادثة اعتزال دبور من المنتخب الإسرائيلي في حال حدوثها سابقة في تاريخ كرة القدم ، بسبب خلفيتها السياسية وهوية اللاعب العربية.