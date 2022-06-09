المنتخب النسوي الإسرائيلي لكرة السلة يحل بالمغرب لإجراء مباراة ودية وتوقيع اتفاقية تعاون

هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها وفد رسمي من اتحاد كرة السلة الإسرائيلي إلى دولة عربية لتوقيع اتفاقية تعاون

سيسافر المنتخب النسوي الإسرائيلي في كرة السلة إلى المغرب الأسبوع الوشيك لإجراء مباراة ودية مع نظيره المغربي في مدينة الدار البيضاء، وبالمناسبة سيوقع اتحاد كرة السلة الإسرائيلي اتفاقية تعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها وفد رسمي من اتحاد كرة السلة الإسرائيلي إلى دولة عربية لتوقيع اتفاقية تعاون معها.