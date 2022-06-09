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  • المنتخب النسوي الإسرائيلي لكرة السلة يحل بالمغرب لإجراء مباراة ودية وتوقيع اتفاقية تعاون

المنتخب النسوي الإسرائيلي لكرة السلة يحل بالمغرب لإجراء مباراة ودية وتوقيع اتفاقية تعاون

i24NEWS

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أعلام إسرائيل والمغرب
AP Photo/Maya Alleruzzoأعلام إسرائيل والمغرب

هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها وفد رسمي من اتحاد كرة السلة الإسرائيلي إلى دولة عربية لتوقيع اتفاقية تعاون

سيسافر المنتخب النسوي الإسرائيلي في كرة السلة إلى المغرب الأسبوع الوشيك لإجراء مباراة ودية مع نظيره المغربي في مدينة الدار البيضاء، وبالمناسبة سيوقع اتحاد كرة السلة الإسرائيلي اتفاقية تعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

 وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها وفد رسمي من اتحاد كرة السلة الإسرائيلي إلى دولة عربية لتوقيع اتفاقية تعاون معها.

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