اتفاق تاريخي يسمح للإسرائيليين بحضور مباريات كأس العالم في قطر 2022

العمل جار على التنسيق للسماح بإطلاق الرحلات الجوية من إسرائيل إلى مباريات كأس العالم في قطر.

سيتمكن عشاق كرة القدم الإسرائيليون من السفر إلى قطر لحضور مباريات المونديال 2022 ، وذلك بعد أن أثمرت الجهود التي بذلها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بإقناع الفيفا السماح للإسرائيليين حضور المباريات في قطر.

وللحصول على تأشيرة دخول، يتوجب على الشخص الذي يشتري تذاكر للمباريات، فتح بطاقة المشجع (Fan ID) عبر الإنترنت. وما إن يتم الموافقة على الطلب، سيعتبر ذلك تأشيرة دخول لقطر، وستسمح في الوقت نفسه بحجز الإقامة في الموقع المنشود على الشبكة.

ويفيد البيان المشترك لكل من وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس ووزير التربية والرياضة حيلي تروبر واتحاد كرة القدم، أن العمل جار على التنسيق للسماح بإطلاق الرحلات الجوية من إسرائيل إلى مباريات كأس العالم في قطر.

ووصف وزير الخارجية الأمر بأنه إنجاز على مستوى الدولة يملأ قلوب المشجعين فرحًا. وأضاف أن "حب كرة القدم والراضة تجمع بين الناس وبين الدول، وأن المونديال الذي سينطلق في تشرين الأول/نوفمبر سيفتح لنا أبوابًا لعلاقات جديدة".

أما وزير الأمن فقد أعرب عن ارتياحه للخطوة التي ترقبها عشاق الرياضة في إسرائيل. وهنأ الوزير كل من وزير الخارجية ووزير الرياضة الذين عملا بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. مشيرًا إلى أن قطر دولة ذات أهمية دولية، لها مساهمتها في الحفاظ على الاستقرار في منطقتنا. وأضاف "آمل أن تعزز زيارات الإسرائيليين إلى هذه الدولة العلاقات بين مواطني الدولتين".

ومن جانبه قال أورين حسون، رئيس اتحاد كرة القدم: "تضافر القوى بين اتحاد الكرة ووزراء الخارجية والأمن والرياضة ضمن وصول مشجعي كرة القدم الإسرائيليين للاحتفال بكأس العالم. لقد قمنا بالتحرك في القضية مباشرة مع رؤساء الفيفا وحققنا النتيجة المرجوة ".