المنتخب المغربي والإماراتي لكرة القدم الإلكترونية يتأهلان إلى نهائيات كأس العالم في الدانمارك

جاء تأهل المغرب عقب فوزه في المباراة الحاسمة أمام خصمه منتخب كازاخستان بنتيجة (1-0) ذهابا و (2-2) إيابا

تأهل المنتخب المغربي والإماراتي لكرة القدم الإلكترونية (لعبة الفيفا)، لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة، والمزمع تنظيمها ما بين 27و 30 يوليو/ تموز الوشيك في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وحصل المغرب على بطاقة التأهل للنهائيات عقب فوزه في المباراة الحاسمة أمام خصمه منتخب كازاخستان بنتيجة (1-0) ذهابا و (2-2) إيابا، برسم الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الالكترونية للفيفا،( FIFAe Nations CUP ) . وضم المنتخب المغربي لكرة القدم الإلكترونية (لعبة الفيفا) الثلاثي كنان النباهي و الياس مساعد و إسماعيل بودبزة .

وجاء تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم عقب حصوله على المركز الأول في التصفيات النهائية التي أقيمت "أون لاين"، وفاز فيها على نظيره المغربي في المباراة النهائية، حيث أقيمت بنظام الذهاب والإياب، كما فاز ذهابا بنتيجة 3 / 0 وتعادل إيابا 1-1، ليفوز 4 / 1 بمجموع المباراتين ويثل المنتخب الإماراتي ثلاثة لاعبين هم أحمد السويدي وسالم الحمادي، وعلي الحمادي، بقيادة المدير الفني سيد سلمان.

وشارك في التصفيات بجانب المنتخب الوطني، كل من السعودية والإمارات وكازاخستان وجنوب إفريقيا والكويت.