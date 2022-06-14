قصة لاجئ قاد منتخب أستراليا إلى كأس العالم قطر 2022، ولد في كوخ وهرب من السودان

أوير مابيل:"نعم، ربما لعب ذلك الطفل اللاجئ دورا كبيرا، لذا فنيابة عن عائلتي فقط لأقول شكرا لأستراليا بأكملها".

لم يكن يتوقع الشاب أوير مابيل الذي ولد في كوخ وهرب من السودان وعاش لاجئا في كينيا، أن يرد الدين للبلد التي آوته، ويقودها إلى كأس العالم قطر 2022، بعدما نجح في تسجيل ركلة ترجيح والانتصار على بيرو ليقود بلده الجديد إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي.

لكن ما هي قصة أور مابيل؟، هو صاحب الـ26 عاما، مولود لأبوين من جنوب السودان في مخيم للاجئين في كينيا.

اشار مابيل بعد مباراة التأهل إلى أنه كان يعلم بأن "سأحرز هدفا، كانت الطريقة الوحيدة لشكر أستراليا، مني ومن عائلتي" وتابع "عائلتي هربت من السودان بسبب الحرب، ولدت في كوخ، غرفتي في الفندق هنا أكبر من الغرفة التي كانت لدينا كعائلة في مخيم اللاجئين، أستراليا استقبلتنا وأعادت توطيننا وأعطتني أنا وعائلتي فرصة للحياة".

ولفت أوير مابيل "الآن أعتقد أنه قد يكون لي تأثير على كرة القدم الأسترالية، نحن ذاهبون إلى كأس العالم، لقد سجلت (ركلة الترجيح)، وسجل العديد من زملائي في الفريق، ولعبنا جميعا دورا".

ونفذ مابيل كلة الترجيح السادسة ثم شاهد الحارس أندرو ردمين وهو ينقذ الركلة السادسة لبيرو من أليكس فاليرا لتبلغ أستراليا كأس العالم.واعتبر صاحب الركلة المسجلة الأخيرة أن ذلك كان بمثابة شكر لأستراليا لاستضافته هو وعائلته كلاجئين.