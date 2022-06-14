خاص لـ i24NEWS: المنتخب الإسرائيلي النسوي لـكرة السلة يصل إلى المغرب لتوقيع اتفاقية تعاون واجراء مباراة ودية مع نظيره المغربي بالرباط

حفل التوقيع سيترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة

علمت i24NEWS أن وفدا رسميا يمثل اتحاد كرة السلة النسوي الإسرائيلي، قد وصل إلى المغرب اليوم الثلاثاء، ستتوج بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة واجراء مباراة ودية مع نظيره المغربي يوم غد الأربعاء بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ومن جهتها أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بيانا، أكدت من خلاله أنه: "في إطار انفتاحها على المحيط الدولي، وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية، فقد توصلت مع نظيرتها في الاتحاد الإسرائيلي للعبة الى توافق من أجل توقيع اتفاقية تعاون مرتبطة بكرة السلة، وذلك يوم الثلاثاء 14يونيو/حزيران الجاري بالعاصمة الرباط".

وتابعت الجامعة الوصية موضحة أن حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، سيترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بحضور رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة اميرام هليفي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مصطفى أوراش، فضلا عن حضور أعضاء عن المكتب المديري للجامعة، وعدد كبير من الشخصيات الوازنة، في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هامان نيانغ، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الاسرائيلي.

وارتباطا بالموضوع، سيجري المنتخب النسوي الإسرائيلي لكرة السلة مباراة ودية مع نظيره المغربي، يوم غد الأربعاء الموافق لـ 15 يونيو/حزيران الجاري ، بداية من الساعة 6 مساء، بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وجدير بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، كانت قد أعلنت شهر يناير/كانون الأول المنصرم، عن توصلها إلى "اتفاق تعاون" مع نظيرتها بإسرائيل، يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة باللعبة، وذلك على خلفية اجتماع عبر تقنية التواصل المرئي، بين رئيسها مصطفى أورا"، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي أميرام هاليفي