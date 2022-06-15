مصر تدرس منح محمد صلاح حصانة دبلوماسية

الطلب تضمن منح صلاح جواز سفر دبلوماسي وحصانة دبلوماسية، تكريما لمشواره الرياضي المميز

أفاد موقع القاهرة24، أن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تكريم نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول محمد صلاح، بطريقة خاصة.

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر خاصة، أن الطلب تضمن منح صلاح جواز سفر دبلوماسي وحصانة دبلوماسية، تكريما لمشواره الرياضي المميز، والإنجازات الفريدة التي حصدها بالدوري الإنجليزي، ما جعله واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم حاليا.

وحصد اللاعب المصري البالغ عمره 29 عاما العديد من الألقاب خلال مسيرته، والتي لم يسبق للاعب مصري تحقيقها، بدأها بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا والممنوحة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 2012، ثم أتبعها بجائزة الفتى الذهبي من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام.

وفي 2013، حصد صلاح إبان لعبه رفقة بازل السويسري على جائزة أفضل لاعب بالدوري في موسم 2013-2014، وبعد انتقاله إلى روما الإيطالي في موسم 2015-2016، حصد جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال الموسم، ثم جائزة "غلوب سوكر" كأفضل لاعب عربي في العالم.

وبعد انتهاء مغامرته مع نادي روما، شد صلاح الترحال على أحد أعرق أندية إنجلترا وهو ليفربول، وتوج رفقة الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما حصد صلاح جائزة أفضل لاعب إفريقي في العامين 2017 و2018، وحصل على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في 2018 و2019 و2022.