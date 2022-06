الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة توقع اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد الإسرائيلي للعبة

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أمس الثلاثاء، اتفاقية للتعاون مع الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة، لتعزيز التعاون الرياضي عبر تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين وتبادل التقنيات الحديثة بغية تكوين الرياضيين والفرق وتطوير البنيات التحتية في رياضة كرة السلة.

وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مصطفى أوراش ورئيس الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة أميرام هليفي، على عقد لقاء سنوي بين منتخبي كرة السلة الإسرائيلي و المغربي، و تسطير برنامج تعليمي وإجتماعي وثقافي، في المغرب وإسرائيل.

وترأس مراسم حفل التوقيع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بحضور مستشار صاحب العاهل المغرب محمد السادس أندري أزولاي، و رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هماني نيانغ، فضلا عن العديد من الشخصيات والمسؤولين المغاربة والإسرائليين.

وبالمناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إن "هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار روح اتفاقيات أبراهم، تتماشى مع إرادة البلدين في بناء المستقبل على أساس التعاون متعدد الأبعاد".وشدد على أن "الرياضة تعد قطاعا مهما للشعوب، وعاملا أساسيا للحفاظ على الصحة والاندماج الاجتماعي والتعايش ونشر القيم النبيلة".

ومن جهته قال رئيس الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة أميرام هليفي، إن "رياضة كرة السلة تعتبر أداة مثالية لتعزيز العلاقات الإنسانية والرياضية والثقافية بين البلدين"، وتابع أن هذه المبادرة ستمكن أيضا من تنظيم بطولات ودوريات في اللعبة على مستوى البلدين، مشيرا إلى أن كرة السلة الإسرائيلية متطورة جدا وأن المغرب سيكون قادرا على الاستفادة من هذه التجربة.