تقنيات الذكاء الاصطناعي تبرز أهم 10 منتخبات مرشحة للتتويج بكأس العالم قطر 2022

منتخب قطر في المركز 20 بنسبة 0.35 في المئة تونس والمغرب في المركزين الـ 27 والـ 28 بنسبة 0.01 في المئة

ذكر موقع "ذا أناليست" الأمريكي لتحليل البيانات التابع لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، أن منتخب فرنسا هو أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022، بنسبة تصل إلى 17.93 في المئة، يليه البرازيل بـ 15.73 في المئة ثم إسبانيا بـ 11.53 في المئة.

وجاء منتخب إنجلترا (8.03 في المئة)، وبلجيكا (7.90 في المئة) وهولندا (7.70 في المئة) وألمانيا (7.21 في المئة)

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثامن تليه البرتغال وكرواتيا، بنسب 6.45 في المئة و5.11 في المئة و2.31 في المئة على الترتيب.

وبالنسبة للمنتخبات العربية، فقد وضع التحليل منتخب قطر في المركز 20 بين المرشحين، بنسبة تبلغ 0.35 في المئة، بينما جاء منتخبا تونس والمغرب في المركزين الـ 27 والـ 28 بنسبة فوز تبلغ 0.01 في المئة، بينما جاء المنتخب السعودي في المراكز الثلاثة الأخيرة بالمشاركة مع الكاميرون وكوستاريكا دون أي نسبة ترشيح للتتويج.

منتخب السنغال بطل كأس أمم أفريقيا 2022 من جانبه تواجد في المركز الـ 23 في ترشيحات الفوز بكأس العالم 2022، بنسبة تتويج لم تتجاوز الـ 0.19 في المئة.

يذكر أن فعاليات كأس العالم 2022 ستقام في قطر خلال فصل الشتاء، في سابقة لم تحدث من قبل، وبالتحديد خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.