المنتخب المغربي النسوي لكرة السلة يفوز على نظيره الإسرائيلي بحصة 62 مقابل 58 في مباراة ودية بمدينة سلا

ام توقيع اتفاتية لتعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين عبر تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين في كرة السلة

فاز المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة السلة على نظيره الاسرائيلي بحصة 62 مقابل 58 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، بقاعة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلا.

وتأتي هذه المباراة الودية تفعيلا لمضامين اتفاقية التعاون الموقعة، الثلاثاء المنصرم، في الرباط بين الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والاتحاد الاسرائيلي للعبة، لتعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين عبر تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين في رياضة كرة السلة.

و احتدم التنافس بين الفريقين خلال الربع الأخير، حيث بدلت اللاعبات المغربيات مجهودا مضاعفا للحفاظ على التقدم في النتيجة من خلال تحصين دفاع المنطقة و مباغتة الخصم بهجمات خاطفة بمجرد الاستحواذ على الكرة وتدوريها مما جعل اللاعبات الإسرائيليات يقعن في مصيدة الأخطاء المباشرة خاصة في الانفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بتفوق المنتخب المغربي بحصة 62 مقابل 58 .

حضر هذه المباراة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش، ورئيس الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة، أميرام هليفي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، هماني نيانغ، ورئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين.