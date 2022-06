"فيفا" يكشف عن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة عن المدن الـ16 التي ستحتضن مباريات مونديال 2026 والمقرّر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. بحسب ما نشر موقع بي ان المختص ونشرت صفحى الفيفا على منصتها في تويتر.

ونالت الولايات المتحدة الأميركية النصيب الأكبر بـ11 مدينة، في حين تمّ اختيار 3 مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين لاستضافة العرس العالمي.

وفيما يلي قائمة المدن المستضيفة لمونديال 2026 : تورونتو - فانكوفر (كندا) | غوادالاخارا - ميكسيكو سيتي - مونتيري (المكسيك) | سياتل - سان فرانسيسكو - لوس أنجليس - كانساس سيتي - دالاس - أتلانتا - هيوستن - بوسطن - فيلادلفيا - ميامي - نيويورك/نيوجيرزي (الولايات المتحدة الأميركية).

يذكر أنّ 22 مدينة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك كانت تتنافس على احتضان مباريات البطولة العالمية التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا.