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ديمبيلي يثير الجدل ويؤكد سعادته بالتواجد في برشلونة

i24news

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الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة يحتفل بهدفه في مرمى ليغانيس على ملعب كامب نو في الدوري الاسباني في 20 كانون الثاني/ يناير 2019
Josep Lago (AFP)الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة يحتفل بهدفه في مرمى ليغانيس على ملعب كامب نو في الدوري الاسباني في 20 كانون الثاني/ يناير 2019

تدور الأحاديث مؤخراً حول دخول نادي تشيلسي في مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته

في ظل غموض مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة، خرج الفرنسي بتصريح مثير للجدل أكد فيه سعادته مع الفريق الكاتالوني. بحسب موثع بي ان سبورت المختص

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ففي إجابته على سؤال أحد الجماهير أكد ديمبيلي أنه سعيد مع برشلونة، يأتي ذلك قبل أيام قليلة على انتهاء عقده الذي لم يتم حسم تجديده بعد، في ظل رفض وكيل أعماله لجميع العروض المقدمة من إدارة برشلونة.

وتدور الأحاديث مؤخراً حول دخول نادي تشيلسي في مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته، سيما أن ديمبيلي لعب تحت قيادة توماس توخيل في بوروسيا دورتموند.

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