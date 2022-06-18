ديمبيلي يثير الجدل ويؤكد سعادته بالتواجد في برشلونة

تدور الأحاديث مؤخراً حول دخول نادي تشيلسي في مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته

في ظل غموض مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة، خرج الفرنسي بتصريح مثير للجدل أكد فيه سعادته مع الفريق الكاتالوني. بحسب موثع بي ان سبورت المختص

ففي إجابته على سؤال أحد الجماهير أكد ديمبيلي أنه سعيد مع برشلونة، يأتي ذلك قبل أيام قليلة على انتهاء عقده الذي لم يتم حسم تجديده بعد، في ظل رفض وكيل أعماله لجميع العروض المقدمة من إدارة برشلونة.

وتدور الأحاديث مؤخراً حول دخول نادي تشيلسي في مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته، سيما أن ديمبيلي لعب تحت قيادة توماس توخيل في بوروسيا دورتموند.