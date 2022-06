لاعبة الجمباز الفني إسرائيلية تبلغ من العمر 16 عامًا تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا

فازت لاعبة الجمباز الإسرائيلية، داريا أتامانوف، أمس السبت، بالميدالية الذهبية في بطولة الجمباز الفني الأوروبية، والتي أقيمت إسرائيل.

وقالت داريا أتامانوف، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، "لم أفكر في الفوز بميدالية خلال المسابقة ، فكرت فقط في بذل قصارى جهدي ، لقد استمتعت حقًا بالأداء هنا".

هزمت أتامانوف البالغة من العمر 16 عامًا منافستها البلغارية بوريانا كالين لتحصد اللقب الشامل ، برصيد إجمالي قدره 136.900.

بدأت أتمانوف بتمرين الخفاش الذي حصلت فيه على 34.300 درجة. حصلت لاحقًا على 33.050 في تمرين الشريط ثم حصلت على 35.100 في تمرين الطوق - وهي أعلى نتيجة لها في النهائي. في التدريبات الكروية الأخيرة ، حصلت على 34.450 ، والتي فازت بها في النهاية بالميدالية الذهبية.