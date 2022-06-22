لأول مرة منذ 26 عاما: إسرائيل ستستضيف بطولة دولية مفتوحة للتنس ATP 250 في ايلول القادم

جاء هذا بعد الغاء اقامة البطولة في الصين بعد اختفاء لاعبة التنس الصينية بينغ شواي

لأول مرة منذ 26 عاما- من المتوقع ان تستضيف اسرائيل بطولة "رابطة محترفي التنس 250 نقطة" ATP 250 ، وهي واحدة من بطولات التنس الدولية المفتوحة للرجال، والتي من المتوقع ان تقام في اسرائيل ما بين التواريخ 26.9 حتى 1.10، وبحسب القناة N12 ستستبدل بطولة "نشنغدو" المفتوحة الصينية والتي كان من المفترض ان تقام بنفس التواريخ في الصين وتم الغائها بسبب اختفاء لاعبة التنس بينغ شواي.

ومن المتوقع ان توزع هذه البطولة جوائز بقيمة مليون دولار، بما يشمل 158 الف دولار للفائز، ومن المتوقع ان تجذب البطولة كبار اللاعبين في العالم، بما يشمل أفضل 10 في العالم، في المرة الأخيرة التي اقيمت فيها البطولة في الصين ، قبل ازمة كورونا واختفاء شواي، فاز بالبطولة اللاعب الاسباني فابلو كرنيو-بوستا والذي يتواجد حاليا في المكان الـ19 عالميا.

وستصل البطولة الى إسرائيل تحت رعابة اتحاد التنس، ورجل الأعمال ميخائيل ميرلشويلي وشركة Watergen Tel Aviv التي طورت تقنية انتاج مياه الشرب من الهواء والغنية بالمعادن. ومن المتوقع بيع التذاكر بعد الحصول على الموافقة النهائية.

وفي تعقيب لاتحاد التنس للقناة N12 ذكر :"نحن متحسون لهذه الفرصة الهائلة للتعاون مع رجل الأعمال د.ميخائيل ميريلشفيلي والذي دولة اسرائيل عزيزة على قلبه، وشركة Watergen Tel Aviv على استضافة بطولة رابطة محترفي التنس 250 نقطة في اسرائيل".