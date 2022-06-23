ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 : السلطات الجزائرية "تحجز" الوفد الإعلامي المغربي بمطار وهران

السلطات الجزائرية رفضت السماح للوفد المغربي بمغادرة المطار، بسبب أنه لا يتوفر على اعتماد التغطية،

أفاد مصدر مقرب من الوفد الإعلامي المغربي لـ i24NEWS، الذي أنيطت له مهمة تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية، أن الوفد مازال "محتجزا" بمطار العاصمة الجزائر، منذ مساء أمس الأربعاء.

وكشف المصدر، أن السلطات الجزائرية رفضت السماح للوفد المغربي بمغادرة المطار، بسبب أنه لا يتوفر على اعتماد التغطية، مضيفا أن إعلاميين تعرضا لمضاعفات صحية على مستوى القلب، وارتفاع الضغط بسبب داء السكري ، جراء هذا "الاحتجاز"، ما تطلب إحضار طبيب للكشف عنهما.

يشار إلى أن الوفد الإعلامي توجه إلى تونس صباح أمس الأربعاء ومنها إلى تونس، لتعطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تقام في الفترة ما بين 25 يونيو/حزيران الجاري و15 يوليو/تموز الوشيك

واستقبل الوفد الرياضي المغربي بمطار وهران بحفاوة من طرف بعض الجماهير الجزائرية، وتم إنهاء إجراءات الدخول إلى وهران بشكل سلس، فيما طلب من الصحفيين المغاربة التسعة تعبئة بعض الاستمارات، ليفاجأ رئيس وأعضاء الوفد بأن الإعلاميين لم يلحقوا بهم، وعند استفسار سلطات المطار قيل أنه سيجري التحفظ على الصحفيين، وهو ما جعلهم يقضون ليلتهم بالمطار، وإلى الآن لم يسمح لهم بالدخول برغم عديد التدخلات، من دون أن تصدر سلطات مطار وهران أي قرار سواء بالتأشير لهم بالدخول أو بعودتهم إلى المغرب، كما أنها لم تعط أسبابا وجيهة لهذا التحفظ الذي يشبه الإحتجاز.