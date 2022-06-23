ألمانيا تسمح للمتحولين جنسيًا باختيار اللعب مع فرق السيدات أو الرجال

اعتمد الاتحاد الألماني على مثال دوري برلين لكرة القدم الذي كان سباقاً في إدخال قواعد مماثلة في عام 2019

اتخذ الاتحاد الألماني لكرة القدم الخميس قرارًا غير مسبوق بالسماح للأشخاص المتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس باختيار ما إذا كانوا يريدون التنافس في فرق السيدات أو الرجال وذلك اعتبارا من الموسم الكروي المقبل.

وجاء في البيان "تنص اللوائح على أن اللاعبين الذين تكون أحوالهم الشخصية متنوعة أو غير محددة والذين قاموا بمطابقة الجنس بالجندر أن يقرروا مستقبلاً بأنفسهم ما إذا كانوا مؤهلين للعب في فريق للنساء أو الرجال على مستوى الهواة والمحترفين".

وأضاف أن "هذا ينطبق أيضاً على اللاعبين المتحولين جنسياً الذين بات بإمكانهم الآن تغيير نوع فريقهم، في أي وقت يحددونه بأنفسهم، أو البقاء في الفريق الذي كانوا فيه".

وواجهت العديد من الأندية والجمعيات منذ عام 2018 صعوبات لتسجيل هؤلاء الأشخاص، وقد سمح قانون بأن يكون هناك في الوثائق المدنية بجانب المربعين التقليديين "مؤنث" أو "مذكر"، مصطلح "متنوع" في القسم المخصص للجنس.

اعتمد الاتحاد الألماني على مثال دوري برلين لكرة القدم الذي كان سباقاً في إدخال قواعد مماثلة في عام 2019 وهذا "دون تعريض نزاهة المنافسة للخطر". ورأى الاتحاد الألماني أن "بغض النظر عن الجنس، لكل فرد قوة بدنية وقدرات مختلفة لا تخدم سوى النجاح الجماعي في الفريق".

من ناحية أخرى، حذر الاتحاد الألماني من تأثير العقاقير التي يتناولها الأشخاص أثناء تحولهم الجنسي، وعلى ضرورة ألا تؤثر على أدائهم، وإلا فإنهم يخاطرون بأن يتم اعتبارهم منشطين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) عن إنشاء "فئة مفتوحة" للسماح للرياضيين المتحولين جنسياً بالمنافسة بشكل منفصل.