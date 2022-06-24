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بايرن ميونخ يرفض عرضًا جديدًا من برشلونة لضم ليفاندوفسكي

i24news

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الفيفا: اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي- افضل لاعب كرة قدم في العالم للعام 2020
Alexander Hassenstein/Pool via APالفيفا: اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي- افضل لاعب كرة قدم في العالم للعام 2020

بايرن ميونخ متمسك ببقاء ليفاندوفسكي رغم اهتمام برشلونة

رفع نادي برشلونة عرضه المُقدم لحسم صفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولكن بايرن ميونخ رفض العرض مُتمسكاً باللاعب.

وكان ليفاندوفسكي قد أكد علناً رغبته في إنهاء علاقته بالنادي البافاري رغم بقاء سنة في عقده معهم، وبرز برشلونة كأقوى المُرشحين للحصول على خدماته.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن العرض الثاني الذي تقدم به برشلونة كانت قيمته 35 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين كمُتغيرات، في حين كان العرض الأول بقيمة 32 مليون بالإضافة للمُتغيرات.

وأكد الصحفي الألماني كريستيان فالك على رفض العرض من قبل البافاريين، وكتب عبر حسابه على تويتر :”العرض التالي من برشلونة من أجل ليفاندوفسكي ليس عالياً كفاية بالنسبة لبايرن ميونخ”.

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