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مانشستر سيتي يضم اللاعب الانجليزي كالفين فيليبس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني

i24news

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في 22 مايو 2022. فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في خمسة مواسم بعد أن وصل السباق النابض باللقب إلى نتيجة دراماتيكية حيث حقق الأبطال عودة مذهلة من تأخره بهدفين ليهزموا أستون فيلا 3-2 يوم الأحد. .
OLI SCARFF / AFPفي 22 مايو 2022. فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في خمسة مواسم بعد أن وصل السباق النابض باللقب إلى نتيجة دراماتيكية حيث حقق الأبطال عودة مذهلة من تأخره بهدفين ليهزموا أستون فيلا 3-2 يوم الأحد. .

سيدفع سيتي 42 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما

اتفق نادي مانشستر سيتي على صفقة، بقيمة 45 مليون جنيه استرليني، لضم كالفين فيليبس، لاعب الوسط في فريق ليدز يونايتد. وسيدفع سيتي 42 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، مع مكافآت محتملة تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه.

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وجعل سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، فيليبس هدفا أساسيا في فترة الانتقالات الصيفية، مع رحيل فرناندينيو، بعد 9 مواسم قضاها في صفوف الفريق.

وتخرج فيليبس في مدرسة ليدز يونايتد، ولعب 214 مباراة مع الفريق الأول منذ 2015.

ونشط مانشستر سيتي في فترة الانتقالات هذا الصيف، إذ ضم المهاجم إيرلينغ هالاند، في صفقة قيمتها 51.2 مليون جنيه استرليني، من بوروسيا دورتموند.

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