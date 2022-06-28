المنتخب المغربي يتوج بلقب كأس العرب بعد تغلبه على العراق

تمكن اللاعب يوسف جواد من توقيع الهدف الثالث في آخر أنفاس المواجهة، ليتوج المنتخب المغربي بلقبه الثاني

توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، بلقب النسخة السادسة من “كأس العرب” للمرة الثانية تواليا، اليوم الثلاثاء، بعد تفوقه على نظيره العراقي، على الأراضي السعودية المحتضنة للتظاهرة، بنتيجة 3-0.

وعرفت المباراة في دقائقها الأولى تكافؤا بين الجانبين، وفرصا بالجملة من المنتخبين المغربي و العراقي لكن دون تسجيل أي هدف، وسط تألق الحارسين رضا الخياري وزاهر هادي، حسب موقع هسبريس المغربي.

ونجح اللاعب فاتي في إهداء المغرب الهدف الأول في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تلقي تمريرة من الجبهة اليسرى، قبل أن يسدد بتركيز في شباك المنتخب العراقي، محولا النتيجة إلى 1-0. وكاد اللاعب كنية يضاعف الغلة التهديفية من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 8، لكن الكرة ارتطمت بجدار الصد.

وتواصلت سيطرة المغرب بالطول والعرض على أجواء المواجهة وسط تراجع كبير في أداء المنتخب العراقي، صانعا سيلا من الفرص التي لم تجد إحداها الطريق صوب المرمى.

وبدأ المنتخب العراقي يستفيق ويتقدم أكثر لإحراز التعادل، خلال الثلث الأخير من الشوط الأول، عبر مجموعة من التسديدات القوية التي وجدت الحارس الخياري في الميعاد، لينتهي الفصل الأول بتقدم المغرب بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، زادت المواجهة تشويقا وإثارة بعد تسديدة أولى من المنتخب العراقي تصدى لها الخياري، ليرد المنتخب الوطني بكرة ارتطمت بالقائم الأيسر من طرف سفيان المسرار.

وبعد سيل من الفرص الضائعة وتفنن من لاعبي المنتخب المغربي في إهدار الهجمات، تكفل غيث عرب، لاعب العراق بالمهمة، واضعا الكرة في شباكه، ومانحا الهدف الثاني لصالح “أسود الأطلس” قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء النهائي،.

وتمكن اللاعب يوسف جواد من توقيع الهدف الثالث في آخر أنفاس المواجهة، ليتوج المنتخب المغربي بلقبه الثاني تواليا في المسابقة، معادلا رقم كل من ليبيا ومصر.

وكان المنتخب المغربي استهل “كأس العرب 2022” بالفوز على المنتخب الكويتي بـ6-4، ثم جاء الانتصار على المنتخب الصومالي بحصة 16-0، قبل هزم المنتخب الموريتاني بـ13-0، كما تجاوز المنتخب المغربي نظيره الليبي في دور ربع النهائي بثلاثية نظيفة، ثم تخطت العناصر الوطنية المنتخب المصري، في مرحلة نصف النهائي، بالتفوق عليه بنتيجة 5-2.