مدرب برشلونة السابق فالفيردي يعين مدرباً لأتليتيك بيلباو

حل بلباو ثامناً في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، ولم ينجح في التأهل إلى المسابقات الاوروبية.

أعلن نادي أتليتيك بيلباو الإسباني اليوم الخميس عن تعيين إيرنستو فالفيردي مدرباً للفريق للمرة الثالثة. ودرب فالفيردي البالغ 58 عاماً بيلباو بين عامي 2003 و2005. بحسب موثع بي ان سبورت المختص.

وخاض عدة تجارب بعد ذلك داخل وخارج إسبانيا قبل العودة في عام 2013 إلى تدريب الفريق الباسكي، وانتقل في عام 2017 إلى تدريب برشلونة قبل أن يقيله الأخير في العام 2020.

وحل بلباو ثامناً في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، ولم ينجح في التأهل إلى المسابقات الاوروبية.