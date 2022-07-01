تكنولوجيا شبه آلية لتحديد وضعيات التسلل في كأس العالم قطر 2022

هذه التكنولوجيا الجديدة ستستخدم 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نيته استخدام تكنولوجيا شبه آلية تحدد وضعيات التسلل في كأس العالم قطر 2022 وذلك من أجل دعم الحكام وحكام الفيديو في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. بحسب ما نشر موقع بي ان سبورت قطري العالمي.

وكشف فيفا أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستستخدم 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، وذلك من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي تواجد فيه اللاعبون.

وإضافة، ستَلعب الكرة الرسمية للمونديال الملقّبة بالرحلة دورا جوهريا إضافيا في الكشف عن حالات التسلل الصعبة، إذ ستُزوَّد بمستشعر وحدة القياس بالقصور الذاتي ليرسل كل بيانات حركة الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو بسرعة تُقدّر بـ 500 مرة في الثانية، مما سيتيح معرفة مكان ركلها بدقة لا متناهية.

وبعد أن يؤكد الحكام قرار التسلل، يُصدر البرنامج بالاعتماد على البيانات والإحداثيات التي جمعها محاكات ثلاثية الأبعاد تُوضح بشكل مثالي موقع أطراف اللاعبين لحظة لعب الكرة، وستُعرض هذه الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد على الشاشات العملاقة للإستاد.