نادي ليفربول يعلن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع نجمه المصري محمد صلاح

نادي ليفربول:"بعد 5 سنوات مع النادي، سيمدد صلاح إقامته في آنفيلد. هنا سجل 156 هدفا خلال 254 مباراة"

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي في بيان، اليوم الجمعة، عن توقيع المصري محمد صلاح على عقد طويل الأمد مع النادي، وقال"يسر نادينا أن يعلن تجديد عقد محمد صلاح، الذي حصل على لقب أفضل في الفريق لهذا العام" ومن جهته قال صلاح "بداخلي شعور رائع، وأرغب في مواصلة الفوز بالألقاب مع الفريق، وهذا يوم سعيد بالنسبة للجميع".

واشار البيان إلى أنه "بعد 5 سنوات مع النادي، سيمدد صلاح إقامته في آنفيلد. هنا سجل 156 هدفا خلال 254 مباراة".

وكان ليفربول تعاقد مع صلاح قادما من روما الإيطالي في يونيو/ حزيران 2017، وأسهم اللاعب المصري بالدور الأبرز في تتويجات فريقه على مدار الفترة الماضية.

وذكرت تقارير إعلامية خلال وقت سابق، إن صلاح مرشح بقوة للانضمام لأحد قطبي إسبانيا؛ ريال مدريد أو برشلونة، قبل أن يحسم الجدلد بتجديد عقده مع ليفربول