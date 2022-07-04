الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج إلى مطلع عام 2024

عزى الاتحاد تأجيل بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم 2023 إلى موسم الأمطار في ساحل العاج خلال أشهر الصيف.

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، أمس الأحد، تأجيل بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 المقررة في ساحل العاج خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2024 وعزى السبب إلى موسم الأمطار في كوت ديفوار خلال أشهر الصيف.

وفي السياق، قرر الاتحاد الأفريقي إعادة النظام القديم لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد (الكونفدرالية)، بحيث تقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب، بعدما أُقيمت من مواجهة واحدة فاصلة على مدى ثلاث نُسخ.

وقرر "كاف" إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى "دوري السوبر الأفريقي"، على أن تكون بدايتها في صيف 2023، بحسب موتسيبي.

وأقيمت البطولة طوال عقود خلال بداية العام لتفادي الأمطار التي تهطل بغزارة على كثير من بلاد أفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي تغيير موعدها إلى الصيف للاتساق مع الأجندة الدولية.

وبعد استضافة مصر بطولة 2019 خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، تأجلت البطولة اللاحقة في الكاميرون لتقام في فبراير/شباط المنصرم بدلا من الموعد المفترض في صيف 2021.

ويثير إقامة البطولة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مشكلات عدة مع أندية أوروبا التي يلعب لها العديد من محترفي المنتخبات الأفريقية، والتي تواجه أزمة بالتخلي عنهم خلال ذلك التوقيت الحاسم من الموسم المحلي.

وفازت السنغال بالبطولة الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلبها في النهائي على مصر بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.