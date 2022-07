لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر المحتجزة في موسكو تناشد بايدن لإطلاق سراحها

وجهت نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر نداءً أمس الإثنين، إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالعمل على إطلاق سراحها من موسكو حيث تم القبض عليها قبل خمسة أشهر، على خلفية حيازتها على مخدرات. وقالت اللاعبة في ندائها " أخشى أن أبقى في السجن إلى الأبد" وذلك وفق النشر في واللا.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .