لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر المحتجزة في موسكو تناشد بايدن لإطلاق سراحها

قالت اللاعبة بريتني غرينر في ندائها للرئيس الأمريكي" أخشى أن أبقى في السجن إلى الأبد"

وجهت نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر نداءً أمس الإثنين، إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالعمل على إطلاق سراحها من موسكو حيث تم القبض عليها قبل خمسة أشهر، على خلفية حيازتها على مخدرات. وقالت اللاعبة في ندائها " أخشى أن أبقى في السجن إلى الأبد" وذلك وفق النشر في واللا.

https://twitter.com/i/web/status/1542830125368082435 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويفيد موقع السبورت أن محاكمة نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر بتهمة حيازتها على المخدرات بدأت يوم الجمعة الفائت خلف أبواب مغلقة جزئياً في روسيا.

ودعت الإدارة الأمريكية من جانبها السلطات الروسية إلى إطلاق سراح اللاعبة المحتجزة في روسيا "ظلما" وفق تعبيرها، فيما تنفي روسيا أن يكون هذا الاجراء سببه التوترات السياسية بين البلدين على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحال أدينت غرينر قد تُحاكم بالسجن لـ10 سنوات، علماً أنها احتجزت في روسيا في شهر شباط/فبراير الماضي عند وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو.